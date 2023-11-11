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Отели в периферийная единица Иматия, Греция

коммерческая недвижимость
5
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3 объекта найдено
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Науса, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Науса, Греция
Комнаты 18
Площадь 822 м²
Количество этажей 2
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 6 коттеджей с регионе Северной Греции. Трехуров…
€1,40 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Koumaria, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Koumaria, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 600 кв.м в северной Греции. Из окон открывается великолепный вид на…
€300,000
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Като-Вермион, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Като-Вермион, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 430 кв.м в северной Греции. Из окон открывается вид на горы, на лес…
€390,000
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