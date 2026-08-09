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Квартиры в периферийной единице Иматия, Греция

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Верия
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7 объектов найдено
Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$161,439
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Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$161,269
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Квартира 3 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$188,913
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 3 уро…
$312,888
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Alexandria Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Alexandria Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Продается квартира площадью 104 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пя…
$153,492
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Квартира 4 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$354,213
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Квартира 1 спальня в Верия, Греция
Квартира 1 спальня
Верия, Греция
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
$123,974
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Параметры недвижимости в периферийной единице Иматия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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