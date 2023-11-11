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Квартиры в периферийная единица Иматия, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Spalni в Rodochori, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Rodochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€80,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Иматия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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