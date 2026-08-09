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Жилье в периферийной единице Иматия, Греция

;
Верия
66
Alexandria Municipality
7
Александрия
3
73 объекта найдено
Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$161,439
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Площадь 204 м²
Продается таунхаус площадью 204 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$415,129
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Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$161,269
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TekceTekce
Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Площадь 350 м²
Продается вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. У объ…
$1,12 млн
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Коттедж 2 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 2 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$230,238
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Коттедж в Trilofo, Греция
Коттедж
Trilofo, Греция
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$1,38 млн
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Квартира 3 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$188,913
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Коттедж 2 спальни в Верия, Греция
Коттедж 2 спальни
Верия, Греция
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
$177,106
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$968,181
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$767,461
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Квартира 3 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 3 уро…
$312,888
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Коттедж 4 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,77 млн
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$767,461
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$419,152
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$590,354
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Коттедж 3 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$377,827
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Площадь 1 168 м²
Продаются две виллы на красивом участке площадью 11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы нах…
$2,60 млн
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Цена по запросу
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 610 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$767,461
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Коттедж 2 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 2 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
$188,913
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$308,492
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$371,923
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Квартира 2 спальни в Alexandria Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Alexandria Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Продается квартира площадью 104 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пя…
$153,492
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$377,827
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
$11,22 млн
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Коттедж 4 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,24 млн
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Коттедж 4 спальни в Клиди, Греция
Коттедж 4 спальни
Клиди, Греция
Количество спален 4
Площадь 375 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 375 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$230,238
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Квартира 4 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$354,213
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Квартира 1 спальня в Верия, Греция
Квартира 1 спальня
Верия, Греция
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
$123,974
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$765,518
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Типы недвижимости в периферийной единице Иматия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Иматия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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