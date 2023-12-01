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Коммерческая недвижимость в Игуменица, Греция

1 объект найдено
Производство в Игуменица, Греция
Производство
Игуменица, Греция
Площадь 249 000 м²
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
€200,000
в месяц
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