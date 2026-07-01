Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Иерисос
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Иерисосе, Греция

;
Вилла Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Иерисос, Греция
Вилла 2 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Представляем вам уникальную возможность приобрести потрясающий Maisonette в самом сердце Хал…
$502,323
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 14 комнат в Иерисос, Греция
Вилла 14 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Этаж -1/-1
Испытайте воплощение приморской жизни в этом недавно построенном отдельном доме в Халкидики,…
$1,54 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Иерисос, Греция
Вилла 3 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Представляем потрясающий Maisonette, строящийся в Халкидики, Греция, с удивительным видом на…
$662,153
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Value OneValue One
Вилла 2 комнаты в Иерисос, Греция
Вилла 2 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этот прекрасный мезонет в Халкидики, Греция - действительно хорошая возможность. С его хорош…
$211,204
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в Иерисос, Греция
Вилла 5 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Ощутите максимальную роскошь с этим недавно построенным отдельно стоящим домом в комплексе в…
$867,649
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Иерисос, Греция
Вилла 3 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Красивый отдельный дом Перед морем, в очень красивом месте в Аристотелисе, в маленьком раю Х…
$331,077
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
TekceTekce
Realting.com
Перейти