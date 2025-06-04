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Таунхаусы с видом на море в Иерисосе, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$203,530
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Таунхаус 3 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$193,093
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Иерисос, Греция
Таунхаус 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 540 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$1,12 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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