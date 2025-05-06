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Дома с видом на море в Иерисосе, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$203,530
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Коттедж 1 комната в Иерисос, Греция
Коттедж 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$193,093
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Иерисос, Греция
Таунхаус 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 540 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$1,12 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Иерисос, Греция
Коттедж 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж на стадии строительства в живописном поселке полуострова Афон. Коттедж, пл…
$424,669
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Иерисос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$300,541
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Grekodom Development
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Коттедж 16 комнат в Иерисос, Греция
Коттедж 16 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 16
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$525,248
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Агентство
Grekodom Development
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