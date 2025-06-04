Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Иерисос
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Иерисосе, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Иерисос, Греция
Коттедж 6 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$469,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 16 комнат в Иерисос, Греция
Коттедж 16 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 16
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$525,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти