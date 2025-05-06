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Квартиры с видом на море в Иерисосе, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Иерисос, Греция
Квартира 3 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 60 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Дуплекс расположе…
$178,808
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Иерисос, Греция
Квартира 3 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
$281,343
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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