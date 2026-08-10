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Коттеджи в Иерапетре, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 4 спальни
Makrigialos, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$82,650
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Коттедж 3 спальни в Кутсурас, Греция
Коттедж 3 спальни
Кутсурас, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$531,319
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни
Кавусион, Греция
Количество спален 4
Площадь 192 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$589,174
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Иерапетра, Греция
Коттедж 4 спальни
Иерапетра, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
$224,335
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Grekodom Development
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