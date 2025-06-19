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Отели в Ierapetra Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 300 м² в Municipality of Ierapetra, Греция
Отель 300 м²
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс в районе Кутсунари, недалеко от города Иерапетра. Комплекс имеет об…
$524,226
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Grekodom Development
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