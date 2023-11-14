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Земельные участки в Ялиссос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2850 кв.м. на острове Родос
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 920 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
€255,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 18755 кв.м. на острове Родос. На территори…
€2,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 550 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
€110,000
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