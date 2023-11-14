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Коммерческая недвижимость в Ялиссос, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажное здание 1300 кв.м, состоящее из 11 двух-комнатных квартир и из 14 одно-ко…
€1,10 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
На продажу двух-этажное здание 270 кв.м из 6-ти квартир от 36 до 53 кв.м, которыесостоят из …
€580,000
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