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Отели в Ia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 12 спален в Municipality of Thira, Греция
Отель 12 спален
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 370 м²
Код недвижимости: 1419 - ПРОДАЕТСЯ 12 мест, Отель общей площадью 370 кв.м, уровни 3 Oia. Нед…
€1,80 млн
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