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Коммерческая недвижимость в Ia Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Отель 12 спален в Municipality of Thira, Греция
Отель 12 спален
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 370 м²
Код недвижимости: 1419 - ПРОДАЕТСЯ 12 мест, Отель общей площадью 370 кв.м, уровни 3 Oia. Нед…
€1,80 млн
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Ия. Санторини, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ия. Санторини, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 772 м²
Количество этажей 1
Продается жилой Комплекс, общей площадью в 2772 кв.м, состоящий из 18 роскошных резиденций, …
€3,20 млн
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Grekodom Development
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