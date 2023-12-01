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Жильё в Ia Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж с Traditional house в Ия. Санторини, Греция
Коттедж с Traditional house
Ия. Санторини, Греция
Площадь 150 м²
Santorini island (Oia) Erasmos Real estate recommends an unfinished house (in concrete) 150s…
€2,00 млн
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Параметры недвижимости в Ia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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