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Коммерческая недвижимость в Йитион, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 5 спален с Spalni в Йитион, Греция
Коммерческая 5 спален с Spalni
Йитион, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Property Code: 1389 - FOR SALE renovated 5 Bedrooms, on the facade Building of total surfac…
€220,000
в месяц
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