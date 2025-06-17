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Таунхаусы в Gytheio Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Йитион, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Йитион, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$300,312
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Gytheio Municipal Unit, Греция

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