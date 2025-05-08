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Коттеджи в Gytheio Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Skamnaki, Греция
Коттедж 4 комнаты
Skamnaki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Подвал состоит из од…
$124,752
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Gytheio Municipal Unit, Греция

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