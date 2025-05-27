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Виллы в периферийной единице Гревена, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Agios Georgios, Греция
Вилла
Agios Georgios, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
$179,501
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Параметры недвижимости в периферийной единице Гревена, Греция

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