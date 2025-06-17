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Отели в периферийной единице Гревена, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 050 м² в Panorama, Греция
Отель 1 050 м²
Panorama, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 1050 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
$403,251
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Grekodom Development
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Отель 3 219 м² в Prosvoro, Греция
Отель 3 219 м²
Prosvoro, Греция
Число комнат 1
Площадь 3 219 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже отельный комплекс площадью 3 219 квадратных метров с 96 кроватями.Оте…
$1,21 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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