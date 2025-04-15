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Жильё в периферийной единице Гревена, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы в Polyneri, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на горы
Polyneri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Agios Georgios, Греция
Коттедж 7 комнат
Agios Georgios, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
$164,390
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Гревена, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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