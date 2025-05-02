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Отели в Gouves Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 800 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 1 800 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 38
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 1
Продается отель, расположенный рядом с пляжем с великолепным видом на море в префектуре Ирак…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель 2 500 м² в Municipality of Chersonissos, Греция
Отель 2 500 м²
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 73
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 просто…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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