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Виллы в Gorgolaini Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Продаётся: Новый дом рядом с деревней Дафнес — построен в 2025 годуПредставляем вашему внима…
$444,339
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Gorgolaini Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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