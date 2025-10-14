Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Gorgolaini Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Gorgolaini Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продаётся: Новый дом рядом с деревней Дафнес — построен в 2025 году Представляем вашему…
$441,256
