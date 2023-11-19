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Виллы в Яница, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Метони, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Метони, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€299,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Арависос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Арависос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
€550,000

Параметры недвижимости в Яница, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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