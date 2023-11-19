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Отели в Яница, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 9 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Метони, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Метони, Греция
Комнаты 9
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
€700,000
Realting.com
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