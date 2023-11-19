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Квартиры в Яница, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Alonia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€82,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Пелла, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
€70,000

Параметры недвижимости в Яница, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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