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Коттеджи в Gerakas Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$523,138
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Gerakas Municipal Unit, Греция

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