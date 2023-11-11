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Коттеджи в Георгиополис, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Георгиополис, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Георгиополис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€300,000
Realting.com
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