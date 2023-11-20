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Виллы в Гази, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аммудара, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
€499,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Палиокастро, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продаётся очень уникальный дизайн и концепция, призванная вызвать архитектуру кальдеры класс…
€3,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Палиокастро, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 397 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с высоким стандартом качества строительства и великолепным видом на море в р…
€1,20 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Палиокастро, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Палиокастро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€2,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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