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Таунхаусы в Гази, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат -2
Площадь 132 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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