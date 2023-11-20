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Realting.com
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Гази
Земельные участки в Гази, Греция
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30 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Гази, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3266 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€300,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каврохори, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€120,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каврохори, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Палиокастро, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 90000 кв.м. на острове Крит
€6,75 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиокастро, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€99,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Аммудара, Греция
1
1
Продается участок 3200 кв.м. с двумя старыми отдельно стоящими домами по 110 кв.м каждый на …
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аммудара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2870 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€195,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Палиокастро, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€435,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Палиокастро, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1968 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€260,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Аммудара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 355 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€145,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Ano Kalesa, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
€280,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гази, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€270,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Аммудара, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€765,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Гази, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4700 кв.м. на острове Крит. На территории …
€940,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Аммудара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2890 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€280,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Палиокастро, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Крит. На территории …
€128,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Палиокастро, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1135 кв.м. на острове Крит. На территории …
€99,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Гази, Греция
1
3 942 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2425 кв.м. на острове Крит. На территории …
€1,10 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аммудара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 755 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€150,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Аммудара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1510 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€300,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Палиокастро, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 50000 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на …
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каврохори, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€750,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€150,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
1
1
For sale plot mainly for commercial use, with a building factor of 0.8 within the city plan …
€660,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Аммудара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории подведено эле…
€1,40 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 148 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€107,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аммудара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 122 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€107,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиокастро, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8700 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€255,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Аммудара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1360 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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