Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Гази
  5. Коттеджи

Коттеджи в Гази, Греция

Коттедж В архив
Очистить
9 объектов найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Палиокастро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиокастро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
€520,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Гази, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Гази, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 к…
€680,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 7 спален с furnishings в Гази, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Гази, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 274 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€550,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Като Калеса, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Като Калеса, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€700,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на город в Аммудара, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Аммудара, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
На первом этаже находитьсякоммерческоепомещение
€180,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Палиокастро, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 372 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
€1,30 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Каврохори, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Каврохори, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€2,40 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Аммудара, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€490,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Аммудара, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€220,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти