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Виллы с бассейном в Galatista, Греция

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1 объект найдено
Вилла 14 комнат в Galatista, Греция
Вилла 14 комнат
Galatista, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
$2,07 млн
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Grekodom Development
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