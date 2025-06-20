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Таунхаусы в Galatista, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Galatista, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Galatista, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольн…
$190,104
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Galatista, Греция
Таунхаус
Galatista, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольн…
$190,583
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