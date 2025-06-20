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Коттеджи с видом на горы в Galatista, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Galatista, Греция
Коттедж 5 комнат
Galatista, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
$155,540
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Агентство
Grekodom Development
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