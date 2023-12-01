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Земельные участки в Галатас, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Galatas, Греция
Земельные участки 1 комната
Galatas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable в Галатас, Греция
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable
Галатас, Греция
Площадь 4 160 м²
Property Code. 1256 - Agricultural FOR SALE in Trizina Galatas for €65.000 . Discover the fe…
Цена по запросу
в месяц
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Galatas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Galatas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€550,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Galatas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Galatas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в местечкеГалатас
€800,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Галатас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Галатас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 880 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с воз…
€450,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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