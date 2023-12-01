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Коттеджи в Галатас, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Галатас, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Галатас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€700,000
в месяц
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