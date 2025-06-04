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Виллы в периферийной единице Флорина, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Kallithea, Греция
Вилла
Kallithea, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
$400,506
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Вилла в Municipality of Florina, Греция
Вилла
Municipality of Florina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$514,937
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Параметры недвижимости в периферийной единице Флорина, Греция

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