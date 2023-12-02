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Коттеджи в периферийная единица Флорина, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
€350,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Drosopigi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Drosopigi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€165,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферийная единица Флорина, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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