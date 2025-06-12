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Коттеджи в Florina Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Florina, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Florina, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$518,465
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Florina Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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