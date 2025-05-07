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Отели в Florina Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 4 500 м² в Simos Ioannides, Греция
Отель 4 500 м²
Simos Ioannides, Греция
Число комнат 1
Площадь 4 500 м²
Отель расположен в Флорине, в 15 минутах от горнолыжного курорта Вигла-Писодери, который с о…
$3,06 млн
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Grekodom Development
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