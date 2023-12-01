Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Тира
  5. Виллы

Виллы в Тира, Греция

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
€2,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти