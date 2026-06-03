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Дома с садом в Тире, Греция

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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Тира, Греция
Дом 3 спальни
Тира, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла Санторини с джакузи – 1/6 €360 000С помощью модели совместного владения мы позволяем б…
$424,671
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