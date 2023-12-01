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Коттеджи в Тира, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
€1,50 млн
в месяц
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