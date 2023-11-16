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Виллы в Filyro, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings в Filyro, Греция
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
€600,000
Realting.com
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