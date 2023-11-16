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Земельные участки в Filyro, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки в Filyro, Греция
Земельные участки
Filyro, Греция
Filiro ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6500 m2, Код. 1-68, 165.000 €
€165,000
Земельные участки в Filyro, Греция
Земельные участки
Filyro, Греция
Filiro ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 11560 m2, Код. 1-693, 120.000 €
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Filyro, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€1,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Filyro, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€600,000
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