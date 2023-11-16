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Коммерческая недвижимость в Filyro, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Filyro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается магазин 70 кв.м в городе Салоники. Также в этом здании продаются офисы, площадью 1…
€340,000
Realting.com
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