Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Filyro
  5. Квартиры

Квартиры в Filyro, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Filyro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Filyro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€325,000
Realting.com
Перейти